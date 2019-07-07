Блахович победил Рокхолда и остальные бои UFC 239

7 июля 2019, 07:48

На арене T-Mobile в Лас-Вегасе состоялся турнир Абсолютного бойцовского чемпионата.

UFC 239
UFC 239 / mma.ru

В ночь с 6 на 7 июля на арене T-Mobile в Лас-Вегасе состоялся турнир UFC 239. В одном из поединков американец Люк Рокхолд сразился с поляком Яном Блаховичем. 

В рамках основного карда, всех ждало противостояние жестких панчеров. Экс-чемпион промоушена в среднем весе, 34-летний американец Люк Рокхолд вышел в октагон против 36-летнего поляка - Яна Блаховича.

После досрочного поражения от Йоеля Ромеро, Люк решил перейти в полутяжелый вес, где проводил дебютный поединок против топ-бойца из Польши. К слову, Блахович также был нокаутирован в предыдущем бою. Обидчиком поляка был сегодняшний участник main event, бразилец - Тьяго Сантос.

Бой начался без разведки. Оба бойца начали атаковать. Рокхолд пытался сломить сопротивление Блаховича, но в концовке первого раунда одновременно с гонгом американцу прилетел хайкик! На перерыв Рокхолд ушел пошатываясь. 

А уже во второй пятиминутке Блахович смог пробить в челюсть на отходе - и Рокхолд упал навзничь. Рефери позволил нанести еще несколько абсолютно ненужных добивающих ударов и остановил поединок.

Напомним, ранее в основном карде американец Хорхе Масвидаль отправил соотечественника Бена Аскрена в глубокий нокаут на 5-й секунде первого раунда, а Аманда Нуньес нокаутировала Холли Холм и защитила титул чемпионки в легчайшем весе.

Результаты боев главного карта: 

Джон Джонс победил Тиаго Сантоса раздельным решением (47-48, 48-47, 48-47) 

Аманда Нуньес победила Холли Холм техническим нокаутом (1 раунд; 4:10) 

Хорхе Масвидаль победил Бена Аскерна нокаутом (1 раунд; 0:05)

Ян Блахович победил Люка Рокхолда нокаутом (2 раунд; 1:39) 

Майкл Кьеза победил Диего Санчеза единогласным решением (30-26, 30-26, 30-26)

Результаты боев предварительной карта: 

Арнольд Аллен победил Гилберта Мелендеза единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27)

Марлон Вера победил Ноэлина Эрнандеса после сабмишна (2 раунд; 3:25)

Клаудия Гаделья победила Ранду Маркос единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27) 

Ядонг Сонг победил Алехандро Переса нокаутом (1 раунд; 2:04)

Эдмен Шахбазян победил Джека Маршмена после сабмишна (1 раунд; 1:12)

Ченси Ренкаунтри победил Исмаила Наурдиева единогласным решением (29-27, 29-28, 30-27)

Джулия Авила победила Пэнни Кианзад единогласным решением (30-27, 30-26, 30-26)

Гарантированные гонорары бойцов UFC 239:

Джон Джонс – 500 тысяч долларов;

Тиаго Сантос – 350 тысяч долларов;

Аманда Нуньес – 300 тысяч долларов + 200 тысяч долларов за победу;

Холли Холм – 300 тысяч долларов;

Хорхе Масвидаль – 100 тысяч долларов + 100 тысяч долларов за победу;

Бен Аскрен – 210 тысяч долларов + 160 тысяч долларов за победу;

Люк Рокхолд – 200 тысяч долларов + 150 тысяч долларов за победу;

Ян Блахович – 46 тысяч долларов + 46 тысяч долларов за победу.

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UFC Люк Рокхолд новости спорта UFC ТВ Ян Блахович
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