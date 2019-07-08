15-летняя Гауфф не сумела выйти в четвертьфинал Уимблдона

Кори Гауфф не сумела пройти Симону Халеп / WTA

В четвертом круге Уимблдона румынка Симона Халеп в двух сетах обыграла самую молодую участницу турнира - 15-летнюю американку Кори Гауфф.

Матч закончился со счетом 6:3, 6:3 в пользу румынской теннисистки. Продолжительность встречи составила 1 час 17 минут. В активе Халеп 2 эйса, 5 ошибок на подаче и 5 реализованных брейк-пойнтов из 12. Гауфф совершила 1 двойную ошибку и сделала 2 брейка.

Следующей соперницей Халеп станет китаянка Чжан Шуай, которая выбила украинку Даяну Ястремскую.

Напомним, сегодня первая ракетка Украины Элина Свитолина впервые в карьере вышла в четвертьфинал Уимблдона.