Лестер совершил рекордный трансфер в своей истории

Юри Тилеманс стал игроком Лестера / Официальный сайт

Английский Лестер подписал игрока экс-футболиста французского Монако Юри Тилеманса.

Сумма трансфера за 22-летнего хавбека составила 40 миллионов фунтов. Футболист сборной Бельгии подписал с лисами четырехлетний контракт.

Последние полгода Тилеманс выступал за английский клуб на правах арендного соглашения. За английский клуб бельгиец сыграл 13 матчей, забив три мяча и сделав четыре голевых передачи.

Отметим, что этот трансфер стал рекордным для Лестера.

К слову, недавно испанская Барселона совершила рекордный трансфер - каталонцы заплатили за полузащитника Аякса Френки де Йонга 75 миллионов евро.

Напомним, что вчера в китайской Суперлиге совершили три многомиллионых трансфера.