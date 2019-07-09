Лестер совершил рекордный трансфер в своей истории

Клуб АПЛ заплатил 40 миллионов фунтов за бельгийского полузащитника Юри Тилеманса.
Английский Лестер подписал игрока экс-футболиста французского Монако Юри Тилеманса.
Сумма трансфера за 22-летнего хавбека составила 40 миллионов фунтов. Футболист сборной Бельгии подписал с лисами четырехлетний контракт.
Последние полгода Тилеманс выступал за английский клуб на правах арендного соглашения. За английский клуб бельгиец сыграл 13 матчей, забив три мяча и сделав четыре голевых передачи.
Отметим, что этот трансфер стал рекордным для Лестера.
К слову, недавно испанская Барселона совершила рекордный трансфер - каталонцы заплатили за полузащитника Аякса Френки де Йонга 75 миллионов евро.
Напомним, что вчера в китайской Суперлиге совершили три многомиллионых трансфера.