Cоперник Нурмагомедова заговорил по-русски

Дастин Порье / ToFight.Ru

Российский боец смешанного стиля Арман Царукян опубликовал в Инстаграм видео, на котором американец Дастин Порье разговаривает по-русски.

Порье сказал: "Я настоящий чемпион!"

В комментарии к посту российский боец написал: "Дастин Порье дал ответку всем клавиатурщикам".

Напомним, Порье 7 сентября встретится с российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым в бою за титул чемпиона UFC в легком весе. В настоящий момент пояс принадлежит Нурмагомедову, успешную защиту он провел в октябре 2018-го, победив ирландца Конора Макгрегора.

30-летний Нурмагомедов выиграл все 27 поединков в профессиональной карьере. В послужном списке Порье 25 побед при пяти поражениях.