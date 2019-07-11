"Я с фанатом": Влада Седан подшутила над Зинченко

Александр Зинченко и Влада Седан / Инстаграм

22-летний полузащитник английского Манчестер Сити и сборной Украины Александр Зинченко продолжает активно отдыхать перед новым сезоном.

Александр вместе вместе со своей девушкой - телеведущей Владой Седан сделали совместный снимок на одном из мексиканских пляжей.

"Я с фанатом", - прокомментировала фото в Инстаграм Влада.

Напомним, недавно Александр с Владой посетили Большой каньон. Ранее пара побывала в парке аттракционов в Лос-Анджелесе, где Александр выиграл Владе огромного слона. Позже пара засветилась в Голливуде, где весело провели время.