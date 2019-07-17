Кит Турман vs Мэнни Пакьяо: когда бой, что говорят боксеры, где смотреть, прогнозы букмекеров

Кит Турман vs Мэнни Пакьяо

На арене MGM Grand в Лас-Вегасе состоится поединок суперчемпиона мира в полулегком весе по версиям WBA Кита Турмана (29-0, 22 КО) против легендарного 40-летнего филиппинца Мэнни Пакьяо (61-7, 39 КО), владеющего обычным поясом WBA.

На кону этого поединка будет стоять суперчемпионский пояс по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полусреднем весе.

Что говорят боксеры

Легендарный филиппинец заявил, что не знает, как сложится поединок, однако пообещал удивить соперника.

"Пока я не выйду в ринг против Турмана, сложно понять, как сложится поединок. Но мне кажется, что я быстрее, у меня лучше работают ноги. Кроме того, у меня больше опыта в боях с топовыми соперниками. Кит Турман будет удивлен тем, что он увидит с моей стороны. Я слышал все, что он наговорил. Чем больше он болтает, тем ощутимее становится его беспокойство. Я думаю, он чувствует, что его ждет", - заявил Мэнни Пакьяо в интервью Boxing Scene.

В отличие от филиппинца, американец уверен в своей победе и называет себя "новым Мэнни Пакьяо".

"Уверен, что я самый яркий боец в полусреднем весе на данный момент. Возможно, бой с Хосесито Лопесом раскрыл некоторые мои слабости и предал соперникам немного уверенности, но я все равно лучший. Да, я не выходил в ринг два года, однако сохранил лучшее резюме в полусреднем весе. Я стану новым Мэнни Пакьяо", - заявил американский боксер.

Напомним, что недавно Турман заявил, что поставит 10 тысяч долларов на свою досрочную победу.

Прогнозы букмекеров

Букмекеры считают 40-летнего Мэнни Пакьяо фаворитом предстоящего боя и оценивают его шансы коэффициентом 1.7. На победу 30-летнего американца Кита Турмана дают коэффициент 2.3. Ничья в поединке оценивается коэффициентом 20.

Кит Турман vs Мэнни Пакьяо: где смотреть

Увидеть прямую трансляцию боя можно будет в эфире российского телеканала Матч ТВ. Ориентировочное начало – в 6:00 по киевскому времени. Кроме того, поединок покажет еще один вещатель из России - Матч! Боец. Также бой можно будет увидеть на американском канале FOX.