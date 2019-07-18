Экс-кандидат в президенты IBU задержана по подозрению в получении взятки

Байба Брока / Lsm.lv

Президент Федерации биатлона Латвии, депутат Рижской думы Байба Брока задержана по подозрению в получении взятки суммой в 20 тысяч евро, сообщает BaltNews.

Занимая пост главы закупочной комиссии Латвийского университета, злоупотребляла полномочиями, действуя в интересах конкретного предпринимателя. Взятка могла быть оформлена как пожертвование Латвийской федерации биатлона. По документам, эти деньги проходили как средства для поддержки биатлониста Андрея Расторгуева.

Брока была кандидатом в президенты Международного союза биатлонистов и на выборах проиграла шведу Олле Далину.

К слову, в сентябре прошлого года телеканал ARD сообщил, что Байба подозревается в связях с мафией. Брока обвинения в связях с преступным миром опровергла, сказав, что эти слухи появляются перед каждыми выборами с ее участием.

Напомним, ранее украинец Дмитрий Пидручный завоевал золото на чемпионате мира по биатлону.