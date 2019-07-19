Самый украинский клуб Бельгии сыграет в еврокубках

ФК Гент / Офицальный сайт

Апеляционный комитет УЕФА принял решение дисквалифицировать бельгийский Мехелен на один еврокубковый сезон, сообщает официальный сайт.

Кубкового триумфатора Бельгии недавно признали причастным к финансовым махинациям. Злоупотребления связанные с подкупом игроков, судей и организацией договорных матчей. Мехелен лишили места в Лиге Жупиле (команда в сезоне 2018/19 одержала победу в Первом дивизионе), отстранили на год от участия в Кубке Бельгии. Также команда начнет новый сезон с -12 очков.

Поэтому, согласно статье 4.08 регламента Лиги Европы, место дисквалифицированной команды займет та команда, которая завоевала самое высокое место во внутреннем чемпионате после зоны еврокубков. В данном случае – это Гент, за который выступают трое представителей сборной Украины – Роман Яремчук, Роман Безус и Игорь Пластун.

Луганская Заря сыграет во втором квалификационном раунде Лиги Европы с черногорской Будучностью.

Напомним, что победителем ЛЕ-2018/2019 стал Челси, который в финальном матче одолел Арсенал со счетом 4:1.