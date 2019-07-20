Победила россиянку: Ольга Харлан стала чемпионкой мира по фехтованию

20 июля 2019, 22:18

Украинка выиграла чемпионат мира в Будапеште.

Харлан
Харлан выиграла золото чемпионата мира по фехтованию / Фото: НОК

Украинская саблистка Ольга Харлан выиграла золотую медаль чемпионата мира по фехтованию на сабле, которая стала шестой в общей коллекции спортсменки.

В финале Харлан со счетом 15:14 победила семикратную чемпионку мира 34-летнюю россиянку Софью Великую.

Первые два укола позволили Харлан захватить лидерство на табло, которое сохранялось долгое время. Однако к концу россиянка вышла вперед и была в шаге от выигрыша (13:14). Однако украинка собралась и сделала две результативные атаки и оформила победу - 15:14.

В полуфинале 28-летняя Харлан победила румынку Бьянку Пасху со счетом 15:5. В четвертьфинале Ольга победила еще одну украинку Алину Комащук - 15:14.

Напомним, украинская теннисистка Дарья Снигур выиграла юниорский Уимблдон.

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Ольга Харлан фехтование на саблях новости спорта
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