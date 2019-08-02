Нурмагомедов рассказал о проблемах перед боем с Порье

Хабиб Нурмагомедов / GettyImages

Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов рассказал о проблемах, с которыми может столкнуться перед боем с американцем Дастином Порье.

"Когда твои друзья и близкие дерутся в одном карде с тобой - это отвлекает. Надеюсь, что они дадут мне позитивную энергию перед моим боем. Я расстроюсь, если они проиграют. Главное для них - мотивировать меня на победу. Мы надеемся только на нее", - цитирует Нурмагомедова RT Sport.

Хабиб также признал, что он является очевидным фаворитом предстоящего боя, и поэтому чувствует дополнительную ответственность.

"Психологическая ответственность, конечно, давит. Главное, чтобы я для себя знал, на что иду и что я могу потерять. Я могу потерять все, если проиграю этот бой. Мотивация у меня всегда есть. Мне еще не 50 лет. Вы сами все увидите. Порье - хороший соперник и боец, но я сделаю все, чтобы доказать, что лучше его", - добавил Нурмагомедов.

Стоит отметить, что это будет первый выход Нурмагомедова в октагон после дисквалификации. В своем последнем поединке россиянин забрал титул чемпиона UFC в легком весе у ирландца Конора Макгрегора.

Напомним, бой между Нурмагомедовым и Порье состоится 7 сентября на турнире UFC 242 в Абу-Даби.