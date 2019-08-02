Жерсон Родригес перейдет в киевское Динамо

Жерсон Родригес - новая звезда Динамо / XSPORT

Киевское Динамо в ближайшее время оформит трансфер 24-летнего нападающего сборной Люксембурга Жерсона Родригеса. Бело-синие предложили Джубилио Ивата 2 миллиона евро за талантливого футболиста. Японский клуб сперва не хотел отпускать Жерсона, но в итоге согласился на трансфер.

В ближайшие дни в Украину будут отправлены официальные документы по трансферу Родригеса. Контракт будет подписан на пять лет.

Футболиста сразу внесут в заявку, чтобы он сыграл в первом матче третьего раунда квалификации ЛЧ против бельгийского Брюгге.

Где играл Жерсон Родригес

На взрослом уровне дебютировал в сезоне 2012/2013, сыграв 2 матча и забив 1 гол за клуб Свифт Эсперанж во Второй лиге Люксембурга. По итогам сезона клуб занял первое место и повысился в классе. В следующем году сыграл за клуб 10 матчей, но по окончании сезона покинул клуб и подписал контракт с командой из Второго дивизиона Унион 05. Отыграв там сезон, был отдан в аренду в Расинг. После ее окончания подписал контракт с Фолой, за которую сыграл 21 матч и забил 9 голов.

Летом 2017 года перешел в голландский Телстар, за который провел 12 матчей и забил 3 гола. Зимой 2018 года подписал контракт с молдавским Шерифом, за который сыграл 22 матча и забил 8 голов.

16 января 2019 года Родригеш перешел в Джубило Ивата, за которую сыграл 15 матчей и забил 5 голов.

Автогол Родригеса принес победу Украине в матче с Люксембургом / dynamo.kiev.ua

Карьера в сборной Люксембурга

Жерсон Родригес дебютировал за сборную 25 марта 2017 года в матче отборочного турнира чемпионата мира 2018 против сборной Франции, в котором вышел на замену на 81-й минуте вместо Даниэла Да Мота.

В отборочном цикле на Чемпионат Европы-2020 забил гол в ворота сборной Литвы. В матче с Украиной отличился автоголом на 93-й минуте.

Всего за сборную Люксембурга провел 18 матчей и забил 2 гола.

Отметим, что Жерсон может стать вторым самым дорогим футболистом Люксембурга в истории. Рекорд принадлежит Кристоферу Мартинсу, которого швейцарский Янг Бойз приобрел за 2,5 миллиона евро.