Ковнацки отправил Ареолу на пенсию

Ковнацки победил Ареолу / XSPORT.ua

В ночь с 3 на 4 августа на арене Barclays Center в Нью-Йорке прошел вечер бокса. В главном бою вечера 30-летний польский супертяжеловес Адам Ковнацки (19–0, 15 KO) победил 38-летнего американского ветерана Криса Арреолу (38–5–1, 33 KO).

Боксеры прошли всю дистанцию и судьи единогласно отдали победу Ковнацки - 118:110, 117:111 и 117:111.

Стоит отметить, что боксеры выдали огненный поединок и установили новый рекорд супертяжелого дивизиона по количеству нанесенных ударов – 2172 панча.

К слову, перед боем Арреола пообещал завершить карьеру в случае поражения. Ждем официального комментария Арреолы по этому поводу.

Напомним, бывший чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе Жан Паскаль завоевал титул временного чемпиона мира по версии WBA. Канадец единогласным решением судей победил американца Маркуса Брауна.