Джон Джонс: Хабиб - уникальный боец, но буду болеть за Порье

Джон Джонс / Karate.ru

Чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс поделился мыслями о титульном бое в легком весе между Хабибом Нурмагомедовым и Дастином Порье.

"Хабиб - уникальный боец. У него экстраординарная борьба, и его тейкдауны почти невозможно остановить. Не знаю, кто победит. Но, думаю, если Дастин выйдет с хорошей игрой на земле, с отточенными болевыми приемами снизу и если он сможет подниматься на ноги, думаю, он даст Хабибу хороший бой. Буду болеть за Дастина, так как Хабиб одноклубник Кормье", - рассказал Джонс в интервью на YouTube-канале UFC Russia.

Встреча Хабиба Нурмагомедова и Дастина Порье состоится 7 сентября в Абу-Даби.