Генри Сехудо хочет стать межгендерным чемпионом

Американский боец UFC бросил вызов Валентине Шевченко.
Чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо вызвал чемпионку организации в наилегчайшем весе Валентину Шевченко на бой.
"У меня разрывается телефон от сообщений. В них говорится, что некая Валентина Шевченко является самым доминирующим чемпионом UFC в мире!
Валентина Шевченко, сообщаю тебе, что я хочу стать первым межгендерным чемпионом в мире! Я вызываю тебя на бой, ты можешь стать следующей, кто преклонит колено перед тройным чемпионом!" - опубликовал Сехудо обращение к Шевченко в Твиттере.
К слову, Сехудо ранее предлагал сразиться Аманде Нуньес.
Напомним, Шевченко успешно защитила титул, победив единогласным решением судей Лиз Кармуш.