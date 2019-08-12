Генри Сехудо хочет стать межгендерным чемпионом

Генри Сехудо в шуточной форме заявил о желании завоевать третий титул / Getty Images

Чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо вызвал чемпионку организации в наилегчайшем весе Валентину Шевченко на бой.

"У меня разрывается телефон от сообщений. В них говорится, что некая Валентина Шевченко является самым доминирующим чемпионом UFC в мире!

Валентина Шевченко, сообщаю тебе, что я хочу стать первым межгендерным чемпионом в мире! Я вызываю тебя на бой, ты можешь стать следующей, кто преклонит колено перед тройным чемпионом!" - опубликовал Сехудо обращение к Шевченко в Твиттере.

К слову, Сехудо ранее предлагал сразиться Аманде Нуньес.

Напомним, Шевченко успешно защитила титул, победив единогласным решением судей Лиз Кармуш.