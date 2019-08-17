Владимир Бессонов стал спортивным директором Динамо

Владимир Бессонов / Фото: fcdynamo.kiev.ua

Известный ветеран киевского Динамо Владимир Бессонов временно назначен спортивным директором Динамо.

61-летний специалист пока будет трудится с приставкой "и.о.", о чем рассказал президент Динамо Игорь Суркис.

"Позиция спортивного директора? Наверное, долго вакантной она не будет. У нас не было времени, чтобы обсудить этот вопрос с Михайличенко. Как по мне, он должен предложить кандидатуру специалиста, с которым ему будет комфортно работать. Я как тот солдат. То, что профессионалы предлагают, я должен выполнять. Если, конечно, у меня хватает финансовых возможностей. По-другому это не работает. Иначе я должен и тренировать, и селекцией заниматься...

Сейчас Михайличенко немного разберется, а пока Владимир Бессонов будет исполнять обязанности спортивного директора. До того момента, пока Михайличенко не подскажет мне нужную кандидатуру. Может быть, это будет Александр Заваров. Или тот же Бессонов. Или Александр Голоколосов", - сказал Игорь Суркис журналистам.

Напомним, после очередной неудачи на евроарене руководство киевского Динамо произвело ротацию на тренерском мостике, уволив Александра Хацкевича и назначив Алексея Михайличенко главным тренером команды.