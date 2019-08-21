Нурмагомедов поднялся на вторую строчку рейтинга UFC

Хабиб Нурмагомедов / GettyImages

Россиянин Хабиб Нурмагомедов поднялся на вторую строчку обновленного рейтинга UFC вне весовых категорий

Чемпион полутяжелого дивизиона UFC Джон Джонс по прежнему его возглавляет.

Американец Стипе Миочич, который в главном бою вечера UFC 241 нокаутировал Даниэля Кормье, поднялся на семь мест и теперь занимает четвертую позицию. А вот его 40-летний соотечественник потерял 6 пунктов и теперь занимает седьмую строчку.

Рейтинг UFC вне весовых категорий:

1. Джон Джонс

2. Хабиб Нурмагомедов

3. Генри Сехудо

4. Стипе Миочич

5. Аманда Нуньес

6. Макс Холлоуэй

7. Даниэль Кормье

8. Дастин Порье

9. Камару Усман

10. Тони Фергюсон

Напомним, поединок Нурмагомедова и Порье состоится 7 сентября в Абу-Даби. Нурмагомедов не выходил в октагон с октября 2018 года, когда победил Конора Макгрегора.