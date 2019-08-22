Белорусский спортсмен трагически погиб в Австрии

Дмитрий Рышкевич / Новое время

В преддверии старта чемпионата мира по академической гребле среди паралимпийцев произошла трагедия. Лодка одного из участников соревнований перевернулась на Дунае, спасти спортсмена не удалось. Утонул 33-летний белорусский спортсмен-колясочник Дмитрий Рышкевич.

Инцидент произошел на виду у спасателей, которые сразу бросились на помощь спортсмену, но не успели - лодка ушла под воду на глубину трех метров.

Рышкевич - мастер спорта Беларуси по академической гребле. В результате автомобильной аварии, в которую он попал в 2003 году, он перенес более 20 операций. Вернуться в спорт Дмитрию удалось, но в паралимпийский.

Чемпионат мира по академической гребле стартует в Линце и Оттенсхайме 26 августа и продлится до 1 сентября. Параллельно будут проходить соревнования паралимпийцев. Турнир является отборочным стартом Олимпийских и Паралимпийски игр 2020 года в Токио.

Напомним, в России во время тренировки умерла легкоатлетка Маргарита Плавунова. В ходе подготовки к очередным соревнованиям девушка вышла на пробежку, однако завершить ее не смогла. Маргарите стало плохо, она упала, а прибывшие врачи не сумели ее спасти.