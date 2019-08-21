В России во время тренировки умерла легкоатлетка

Маргарита Плавунова / Тамбовская жизнь

Многократная чемпионка Тамбовской области, призер России по легкой атлетике Маргарита Плавунова скончалась в возрасте 25 лет. Предварительной причиной смерт легкоатлетки является остановка сердца.

В ходе подготовки к очередным соревнованиям девушка вышла на пробежку, однако завершить ее не смогла. Маргарите стало плохо, она упала, а прибывшие врачи не сумели ее спасти.

Плавунова с детства занималась легкой атлетикой. Попробовав себя в разных дисциплинах, она остановилась на беге с барьерами. В конце июля в чемпионате России Маргарита заняла 18-е место в общем зачете на дистанции 100 метров, выполнив норматив кандидата в мастера спорта.

Следственный комитет проводит проверку по факту гибели Маргариты.

Напомним, недавно в своей квартире в Днепре обнаружен мертвым участник Олимпийских игр Юрий Шляхов.