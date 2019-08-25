Шахтер расстался с аргентинским нападающим

25 августа 2019, 00:30

Аргентинский форвард горняков Бланко Лещук перешел в Антальяспор.

Густаво-Бланко-Лещук
Густаво-Бланко-Лещук / Твиттер

27-летний аргентинский нападающий донецкого Шахтера Густаво Бланко Лещук перешел в турецкий Антальяспор. Контракт рассчитан на 4 года. Другие подробности сделки не раскрываются.

Напомним, в Шахтер Бланко Лещук перешел в январе 2017 года из львовских Карпат за 400 тысяч евро. Всего за горняков провел 33 матча во всех турнирах, отличился 8 голами и 3 ассистами.

Минувший сезон аргентинец отыграл в аренде в испанской Малаге. 

Следует отметить, что в распоряжении Луиша Каштру в Шахтере осталось три форварда: Жуниор Мораес, Даниил Сикан и Андрей Борячук.

Напомним, ранее горняки расстались с нигерийским нападающим Оларенважу Кайоде, который перешел в турецкий Газиантеп. 

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Шахтер новости футбола новости спорта Густаво Бланко-Лещук Антальяспор
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