Шахтер расстался с аргентинским нападающим

Густаво-Бланко-Лещук / Твиттер

27-летний аргентинский нападающий донецкого Шахтера Густаво Бланко Лещук перешел в турецкий Антальяспор. Контракт рассчитан на 4 года. Другие подробности сделки не раскрываются.

Напомним, в Шахтер Бланко Лещук перешел в январе 2017 года из львовских Карпат за 400 тысяч евро. Всего за горняков провел 33 матча во всех турнирах, отличился 8 голами и 3 ассистами.

Минувший сезон аргентинец отыграл в аренде в испанской Малаге.

Следует отметить, что в распоряжении Луиша Каштру в Шахтере осталось три форварда: Жуниор Мораес, Даниил Сикан и Андрей Борячук.

Напомним, ранее горняки расстались с нигерийским нападающим Оларенважу Кайоде, который перешел в турецкий Газиантеп.