Шахтер подписал бразильского защитника Витао

Витао стал игроком Шахтера / ФК Шахтер

Защитник бразильского Палмейраса Витао продолжит карьеру в донецком Шахтере. С 19-летним бразильцем подписано пятилетнее соглашение.

Витао дебютировал за основную команду бразильского клуба в марте 2019 года.

Витао – капитан сборной Бразилии U-20. Экс-игрок Палмейраса выступал за юношеские сборные различных возрастов с Тете, Фернандо, Маркиньосом Сиприано и Маркосом Антонио.

Отметим, что в 2017 году в составе Бразилии U-17 Витао победил победил на чемпионате Южной Америки, а в 2019 году на аналогичном турнире был основным центрбеком команды U-20.

Напомним, что вчера Шахтер анонсировал переход полузащитника сборной Украины и немецкого Шальке Евгения Коноплянки.