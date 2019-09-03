"Александрия будет биться до последнего" - эксперт

Дмитрий Каряка / Фото из личного архива

Шахтер, Динамо и Александрия получили соперников в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

Главред пообщался с футбольным экспертом Дмитрием Карякой, а он в свою очередь оценил шансы украинских команд на выход в следующий раунд.

"Шахтер хорошо укомплектован во всех игровых позициях, и должен в этом году достойно выступить в Лиге чемпионов. Да, команды Шахтеру попались непростые - Манчестер Сити, Динамо Загреб и Аталанта. Все прекрасно понимают, что фаворит группы Манчестер Сити. Аталанта и Динамо, не имеют такого опыта выступлений в Лиге чемпионов. Мой прогноз - Шахтер должен выйти из группы!", - сказал Главреду Дмитрий Каряка.

Также эксперт оценил Шансы киевского Динамо и Александрии.

"В Лиге Европы киевскому Динамо в соперники попались, мягко говоря, не самые сильные команды. Как по мне, то Копенгаген, Мальме и Лугано можно без проблем пройти. Правда, Динамо может и удивить, но этого не хотелось бы. Надеюсь, никакой сенсации не будет, и киевляне выйдут из группы с первого места!

Александрии больше всех не повезло со жребием. В дебютную Лигу Европы они попали в настоящую группу смерти. Гент, Вольфсбург и Сент-Этьен опытные команды. Безусловно, Александрии будет тяжело, но не думаю, что они заранее сдадутся. Будут биться до последнего. Надеюсь, что Владимир Шаран сможет должным образом настроить команду на игры. Будет тяжело, но все реально", - резюмировал он.

Напомним, что недавно состоялась жеребьевка еврокубков, в которой Шахтер, Динамо и Александрия получили соперников.