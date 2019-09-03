"Александрия будет биться до последнего" - эксперт

3 сентября 2019, 10:52

Футбольный эксперт Дмитрий Каряка оценил шансы украинских команд в еврокубках.

Дмитрий Каряка
Дмитрий Каряка / Фото из личного архива

Шахтер, Динамо и Александрия получили соперников в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

Главред пообщался с футбольным экспертом Дмитрием Карякой, а он в свою очередь оценил шансы украинских команд на выход в следующий раунд.

"Шахтер хорошо укомплектован во всех игровых позициях, и должен в этом году достойно выступить в Лиге чемпионов. Да, команды Шахтеру попались непростые - Манчестер Сити,  Динамо Загреб и Аталанта. Все прекрасно понимают, что фаворит группы Манчестер Сити. Аталанта и Динамо, не имеют такого опыта выступлений в Лиге чемпионов. Мой прогноз - Шахтер должен выйти из группы!", - сказал Главреду Дмитрий Каряка.

Также эксперт оценил Шансы киевского Динамо и Александрии.

"В Лиге Европы киевскому Динамо в соперники попались, мягко говоря, не самые сильные команды. Как по мне, то Копенгаген, Мальме и Лугано можно без проблем пройти. Правда,  Динамо может и удивить, но этого не хотелось бы. Надеюсь, никакой сенсации не будет, и киевляне выйдут из группы с первого места!

Александрии больше всех не повезло со жребием. В дебютную Лигу Европы они попали в настоящую группу смерти. Гент, Вольфсбург и Сент-Этьен опытные команды. Безусловно, Александрии будет тяжело, но не думаю, что они заранее сдадутся. Будут биться до последнего. Надеюсь, что Владимир Шаран сможет должным образом настроить команду на игры. Будет тяжело, но все реально", - резюмировал он.

Напомним, что недавно состоялась жеребьевка еврокубков, в которой Шахтер, Динамо и Александрия получили соперников. 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Лига Европы Лига чемпионов Шахтер Александрия Динамо Киев новости футбола новости спорта
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

11:45
Рада окончательно убила депутатскую неприкосновенность
11:39
"П*здец, это шедевр": Оля Полякова придумала новый мем с Зеленским
11:38
Боится терроризма: Лукашенко объяснил, почему Минск наглухо закрыл границу с Украиной
11:34
Снятие депутатской неприкосновенности: онлайн-трансляция заседания Рады Видео
11:26
В Киеве схлестнулись в драке бывший и нынешний депутаты Рады
11:15
"Парламент, а не малина": Зеленский жестко обратился к нардепам Видео
11:15
Шахтер избавился от бразильского хавбека
11:08
Не так страшен Шуфрич, как его малюют: эксперт высказался о рулевом комитета по свободе слова
11:03
В ГБР рассказали о новом допросе Порошенко Видео
10:52
"Александрия будет биться до последнего" - эксперт
10:47
"Дурновкусные шутки": Лоза наехал на пользователей Сети из-за мемов про 3 сентября Шуфутинского
10:45
Чем опасен для Украины американский газ мнение
10:30
"После эфира звонил": звезда Квартала рассказал, как их отчитывал Зеленский
10:27
Крепостная 2 сезон: сколько серий, и как смотреть сериал онлайн Видео
10:16
Аннексированному Крыму грозит химический Чернобыль
10:12
В Запорожье в парке вольготно разлеглась голая женщина: видео 18+ Видео
09:59
Катастрофический метеоудар в сентябре: названа дата мощной магнитной бури Видео
09:54
В РФ скончался известный режиссер и автор фильма О, спорт - ты мир
09:43
"Селезенку перебью!": сестра Савченко накинулась с угрозами на экс-министра Видео
09:33
ГБР завело дело против Андрея Парубия - СМИ
09:31
"Может подфартить": в Кабмине заговорили о снижении коммунальных тарифов Видео
09:18
ТЗ для президента: что должен успеть сделать Зеленский мнение
09:15
Крепостная 2 сезон: дата выхода, актеры, сюжет Видео
09:12
Грозы, град и шквалы: синоптики объявили штормовое предупреждение Видео
08:57
"Это ерунда": "слуга народа" едко оценил амбициозные планы премьера Гончарука Видео
08:41
Лето в сентябре и мороз со снегом в ноябре: синоптики дали прогноз погоды на осень-2019 Видео
08:37
Экс-министр экономики оценил потери от блокады Крыма Видео
08:32
Четыре недоразумения, или Зачем Украине газ из США в 2,5 раза дороже европейского мнение
08:07
На Киевщине мужчина снимал порно с участием собственных детей
08:03
Яблочные чипсы в микроволновке: очень простой рецепт Фото
07:44
В Киеве студенты массово отравились шаурмой Видео
07:20
Последний кредит: новое правительство хочет прощаться с МВФ Видео
07:15
Эксперт рассказала о последствиях похудения на тортах Видео
07:00
Земельная реформа: Гончарук назвал условия покупки земли иностранцами Видео
06:55
Главная причина, по которой Путин сорвал возврат Сенцова мнение
06:46
Стало известно, о чем говорили советники лидеров нормандского формата в Берлине
06:28
Астролог рассказал, когда ждать "бабье лето" и первые снегопады
06:02
"Ходячие мертвецы не превращаются в людей": эксперт рассказал, что новым главам делать с ГПУ и СБУ Видео
06:01
Снова 3 сентября: смешные мемы и картинки про песню Шуфутинского Фото
05:35
Зеленский уже сотворил чудо: чем удивили планы нового Кабмина мнение
05:31
Нибиру устроит кровавую осень: уфологи рассказали о жуткой мести пришельцев Видео
05:04
Я календарь переверну: история песни-мема Третье сентября Михаила Шуфутинского Фото Видео
04:36
Ученые рассказали, сколько женщинам нужно времени для идеального секса
04:27
Божий дар знаков Зодиака: какая у тебя сила по знаку Зодиака Видео
03:44
Интуитивное питание: основные принципы, как следовать "диете без диет"
03:01
Политолог озвучил "срок годности" для Рады IX созыва
02:23
Ученые рассказали, как добиться идеального группового секса
02:05
Висенте Гомес возглавил Олимпик
02:03
У берегов Калифорнии сгорело судно: 34 погибших Видео
01:46
Эксперт пояснил, как может обвалиться рост экономики в Украине
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять