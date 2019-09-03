Шахтер избавился от бразильского хавбека

Фернандо / ФК Шахтер

Бразильский полузащитник донецкого Шахтера Фернандо остаток нынешнего сезона проведет в португальском Спортинге. Португальский клуб не имеет право выкупа Фернандо.

"Шахтер достиг соглашения со Спортингом об аренде Фернандо до конца сезона. Надеюсь, Фернандо продемонстрирует в Спортинге высокий уровень и вернется в Шахтер еще более сильным игроком, готовым для конкуренции за место в основном составе. Удачи и успехов, Фернандо!" - написал генеральный директор Шахтера Сергей Палкин на своей странице в Facebook.

К слову, Фернандо перешел в Шахтер из бразильского Палмейраса летом прошлого года. В свой дебютный сезон в составе горняков вингер провел на поле 22 поединка, в которых забил два гола.

Напомним, что игроками Шахтера стали украинский хавбек Евгений Коноплянка и бразильский защитник Витао.