"Мы порвем Литву" - Олег Саленко

Олег Саленко / ФК Динамо

7 сентября национальную сборную Украины ждет отборочный матч квалификации ЧЕ-2020 в Литве с местной сборной.

Украина с 10 очками после четырех матчей возглавляет турнирную таблицу группы, а Литва с одним пунктом после трех поединков занимает последнее место.

Главред пообщался с известным в прошлом футболистом Олегом Саленко, и узнал его мнение по этому матчу.

"Я не верю, что Литва сможет, что-то нам навязать. Единственный их плюс - это их синтетическое поле, но я думаю ребята смогут справиться и с этим. Если ты профессионал, то должен играть везде - хоть на песке, хоть на резинке, хоть на синтетике. Так что все будет отлично. Ничего они не смогут нам навязать. Мы их порвем. Уверен, что как минимум три гола забьем", - сказал нам Олег Саленко.

Напомним, болельщики раскритиковали трансфер футболиста сборной Украины Евгения Коноплянки в донецкий Шахтер.