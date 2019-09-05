"Шансов у Литвы против Украины нет"- эксперт

Дмитрий Каряка / Фото из личного архива

В субботу, 7 сентября, сборная Украины матчем против Литвы возобновит выступления в отборочном цикле Евро-2020. Напомним, что Украина с 10 очками после четырех матчей возглавляет турнирную таблицу группы. Победа в матче с Литвой увеличит шансы нашей сборной на попадание на чемпионат Европы.

Главред пообщался с футбольным экспертом Дмитрием Карякой, а он оценил шансы сборной Украины в матче с Литвой.

"Всегда трудно играть с соперником, который немотивирован. Литовцы абсолютно не имеют мотивации в этом матче, и они будут играть раскрепощено. Скорее всего, будут играть в открытый футбол, чтобы порадовать своих болельщиков. Но давайте смотреть на вещи реально - шансов у Литвы нет", - сказал Главреду Дмитрий Каряка.

Также эксперт сказал от кого из соперников стоит ждать неприятностей в этом матче.

"Литва всегда была кузницей талантов, которая открыла Европе много классных игроков. В этом поколении тоже есть ребята, которые опасны. Очень хороши хавбеки Мантас Куклис, Саулюс Миколюнас и Арвидас Новиковас, а также нападающий Федор Черных. С этими футболистами надо быть на чеку", - добавил эксперт.

Кроме того Дмитрий Каряка оценил шансы сборной Украины на выход на чемпионат Европы.

"Я даже не сомневаюсь, что наши ребята выйдут на Евро. Команда на пике успеха и уверен, что в ближайших играх она практически оформит выход. Мой прогноз такой - 90 процентов, что наша сборная выйдет", - резюмировал Дмитрий Каряка.

Напомним, болельщики раскритиковали трансфер в Шахтер футболиста сборной Украины Евгения Коноплянки и похоронили его, как игрока.