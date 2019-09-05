Литва - Украина: где смотреть, история встреч, кто судьи

5 сентября 2019, 08:54

Отборочный матч Евро-2020 начнется 7 сентября в 19.00.

Литва - Украины
Литва - Украина / sports.masters-bet

В субботу, 7 сентября, сборная Украины матчем против Литвы на 5-тысячном стадионе ЛФФ возобновит выступления в отборочном цикле Евро-2020. 

Украина с 10 очками после четырех матчей возглавляет турнирную таблицу группы, а Литва с одним пунктом после трех поединков занимает последнее место в группе.

 Литва - Украина: где смотреть

Трансляцию матча Литва - Украина 7 сентября покажут каналы Украина и Футбол 1 в 19:00. Кроме того, вы сможете следить за текстовой онлайн-трансляцией матча на сайте Главред.

История встреч

Ранее соперники противостояли друг другу восемь раз. Литовцы отпраздновали успех дважды (2:0 - в 1994-м в Киеве, и 2:0 - в 2007-м в Каунасе), в одной игре была зафиксирована ничья (0:0 - в 2014-м в Киеве), а в остальных пяти поединках побеждала сборная Украины (2:1 - в 1993-м в Вильнюсе, 3:1-  в 1995-м в Вильнюсе, 5:2 - в 1996-м в Киеве, 1:0 - в 2007-м в Одессе и 4:0 - в 2010-м в Харькове).

Стоит отметить, что девять лет назад в последнем победном поединке нынешний главный тренер украинской команды Андрей Шевченко дважды поразил ворота Литвы.

Состав сборной Украины

К квалификационному поединку Евро-2020 с Литвой и товарищескому матчу с Нигерией сборная Украины готовиться в следующем составе:

Вратари: Андрей Пятов (Шахтер), Юрий Панькив (Александрия), Андрей Лунин (Вальядолид, Испания).

Защитники: Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Сергей Болбат (все - Шахтер), Никита Бурда, Виталий Миколенко, Александр Караваев (все - Динамо), Игорь Пластун (Гент, Бельгия), Эдуард Соболь (Брюгге, Бельгия).

Полузащитники: Евгений Коноплянка (Шахтер), Андрей Ярмоленко (Вест Хэм, Англия), Руслан Малиновский (Аталанта, Италия), Александр Зинченко (Манчестер Сити, Англия), Роман Безус (Гент, Бельгия), Марьян Швед (Селтик, Шотландия), Виктор Цыганков, Владимир Шепелев, Виталий Буяльский (все - Динамо), Тарас Степаненко, Марлос, Виктор Коваленко (все - Шахтер).

Нападающие: Роман Яремчук (Гент), Жуниор Мораес (Шахтер).

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УЕФА назвал бригаду арбитров, которая будет работать на отборочном матче Евро-2020 Литва - Украина 7 сентября в Вильнюсе.

На поле местного стадиона ЛФФ участников встречи выведет судейская бригада из Боснии во главе с 35-летним Ирфаном Пельто.

На линиях ему будут помогать Сенад Имбришимбегович и Давор Бельо. Обязанности четвертого арбитра будет выполнять Драган Петрович.

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