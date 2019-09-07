Специалисты оценили вероятность победы Нурмагомедова над Порье по очкам

Хабиб Нурмагомедов - Дастин Порье / КП

Сегодня в Абу-Даби чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов проведет бой против американца Дастина Порье. Поединок начнется ориентировочно в 23:00.

По оценке букмекеров, предстоящий поединок может продлиться все пять раундов. В этом случае победителя объявят по итогам подсчета очков. Для подобного развития событий эксперты подготовили специальную линию.

Шансы Нурмагомедова победить по очкам аналитики оценили коэффициентом 2.79, что соответствует вероятности 35,8%. Поставить на победу Порье по очкам можно с коэффициентом 9.6 (10,4%).

Свой предыдущий бой Хабиб провел 6 октября 2018 года в Лас-Вегасе. Он победил ирландца Конора Макгрегора в бою за титул чемпиона UFC. После боя произошла драка, в результате которой россиянина отстранили от соревнований на девять месяцев.