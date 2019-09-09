Надаль в пятисетовом финале победил Медведева и выиграл US Open

Надаль обыграл Медведева в финале ТБШ / US Open

Российский теннисист Даниил Медведев не смог выиграть Открытый чемпионат США по теннису. В финальном матче россиянин уступил второй ракетке мира испанцу Рафаэлю Надалю со счетом 5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6.

Встреча продолжалась 4 часа 50 минут. Медведев сделал 14 эйсов, совершил 4 двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 15. На счету Надаля 5 подач навылет, 5 двойных ошибок, а также 6 реализованных брейк-пойнтов из 21.

Отметим, что российские теннисисты не играли в финалах турниров Большого шлема с 2005 года, когда Марат Сафин пробился в финал Australian Open, обыграв в полуфинале швейцарца Роджера Федерера, и стал чемпионом.

После этой игры количество побед и проигрышей Надаля в пятисетовых финалах турниров Большого шлема стало равным - 3-3. В 2009 году Рафаэль в последний раз победил в финале Большого шлема из пяти сетов, когда в решающем матче Australian Open взял верх над швейцарцем Роджером Федерером - 7:5, 3:6, 7:6, 3:6, 6:2. Затем Надаль играл еще два пятисетовых финала на турнирах Australian Open 2012 и 2017 года, но каждый раз проигрывал сербу Новаку Джоковичу.

После этой победы Надаль стал 19-кратным победителем турниров Большого шлема.

Напомним, в женском финале US Open сенсационно победила канадская теннисистка Бьянка Андрееску, которая в финале обыграла американку Серену Уильямс.