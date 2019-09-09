Легендарный Марадона будет тренировать аргентинский клуб

Диего Марадона возглавил Химнасию из Ла-Платы / sports.ru

Экс-футболист Диего Армандо Марадона вновь вернулся к тренерской деятельности. Известный специалист стал главным тренером Химнасии из Ла-Платы.

На презентацию Марадоны на стадионе Эль Боске приглашали лишь официальных членов клуба, поэтому за последнюю неделю около 5 тысяч человек (в том числе из других стран – Италии, Новой Зеландии, Ямайки и так далее) подали заявки и стали членами Химнасии. В итоге на стадион пришли 25 тысяч болельщиков.

Фанаты встречали чемпиона мира в футболках, масках и даже татуировках в его честь. А на газоне установили надувную майку с номером 10, надувного волка (символ клуба) и даже надувное лицо Марадоны.

Первый матч во главе своего нового клуба Марадона проведет 15 сентября. Отметим, что Химнасия на данный момент выступает в аргентинской Суперлиге.