Александрия – Гент – 1:1: украинская команда вырвала ничью в Лиге Европы

В четверг, 3 октября, в рамках второго тура группового раунда Лиги Европы Александрия встречалась с бельгийским Гентом. Матч закончился со счетом 1:1.

Гости вышли вперед в самом начале встречи. На 6-ой минуте отличился Депуатр, завершив контратаку бельгийцев. Игрок Гента поразил ворота хозяев ударом в ближний угол низом от левого угла штрафной.

Подопечные Владимира Шарана сумели отыграться во втором тайме. На 60-ой минуте Ситало, забивший в пустые ворота с линии вратарской, после отскока мяча от вратаря гостей.

Таким образом, после двух туров, Александрия имеет в активе 1 очко.

Александрия — Гент 1:1

Голы: Ситало, 60 — Депуатр, 6

Александрия: Панькив — Пашаев, Дубра, Бухал, Мирошниченко — Банада, Ковалец (Довгий, 75), Гречишкин — Лучкевич (Безбородько, 86), Ситало (Шастал, 80), Третьяков.

Гент: Камински — Люстиг, Пластун, Нгаду-Нгаджуи, Асаре — Кумс, Давид, Овусу, Оджиджа — Депуатр (Квилитая, 85), Яремчук (Кубо, 88).

Напомним, в матче 1-го тура ЛЕ Александрия в гостях уступила немецкому Вольфсбургу со счетом 1:3.