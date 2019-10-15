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"Все ради хайпа": Канделаки раздухарилась из-за слов игрока сборной Украины

15 октября 2019, 18:18

Телеведущая и продюсер Тина Канделаки не упустила возможность поддеть игрока сборной Украины по футболу Ивана Яремчука.

Канделаки
Тина Канделаки / instagram.com/tina_kandelaki

 

Российская телеведущая и продюсер (грузинского происхождения) Тина Канделаки в весьма экспрессивной форме отреагировала на высказывание форварда сборной Украины Романа Яремчука, которое прозвучало после победы над сборной Португалии накануне.

"Вчера сборная Украины провела прекрасный матч против португальцев, вышла на Евро, и я знаю, что огромное количество болельщиков в России болели за команду Андрея Шевченко. После матча украинский нападающий Роман Яремчук сказал, что мы не как Россия: обыграли Шотландию – и теперь всем рассказывают, что выиграют Евро. Понятно, что Роман передергивает факты и на ровном месте повышает и без того высокий градус межнациональной дискуссии", - написала она.

Канделаки также распекла СМИ, которые, по ее мнению, тиражируют "глупость" ради "хайпа" в комментариях.  

"Спортивные порталы ради хайпа и кликов начинают тиражировать эту глупость и радуются огню в комментариях. Если вы действительно хотите, чтобы спорт объединял людей, зачем подбрасывать уголь в и без того горящий костер?" – подытожила она.

Напомним, ранее скандальный украинский футболист Артем Милевский рассказал о том, как когда-то занимался сексом с Тиной Канделаки.  

сборная Украины Тина Канделаки Роман Яремчук спорт
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