Ассистент Шевченко сделал татуировку с флагом и гербом Украины

Андреа Малдера сделал татуировку с флагом и гербом Украины / Instagram Андреа Малдеры

Андреа Малдера, работающий в тренерском штабе Андрея Шевченко, приятно удивил украинских болельщиков. Итальянец сделал себе татуировку герба Украины на фоне национального флага, о чем сообщил в своем Instagram.

Специалист работает в штабе "сине-желтых" с 2016 года. За это время команда пробилась в дивизион А Лиги наций и оформила досрочную путевку на Евро-2020.

Татуировка Андреа Малдеры / Instagram Андреа Малдеры

В последнем матче подопечные Андрея Шевченко дома обыграли сборную Португалии со счетом 2:1 благодаря голам Романа Яремчука и Андрея Ярмоленко.