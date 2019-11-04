Франков наехал на Степаненко за слова в адрес арбитра матча с Динамо

Артем Франков резко ответил Тарасу Степаненко за слова в адрес арбитра матча с Динамо / Динамомания

Артем Франков в авторской колонке журнала Футбол прокомментировал слова полузащитника Шахтера Тараса Степаненко в адрес арбитра матча 1/16 финала Кубка Украины против Динамо Виктора Копиевского.

Футболист после матча с киевской командой, в котором он был удален в экстратайме, заявил следующее: "Судейство было на единицу из пяти. Левый судья, перепуганный. Если бы я был в любительском спорте, я бы с арбитром после игры немного по-другому поговорил. К сожалению, этого нельзя делать на поле, это чревато санкциями. Надеюсь, когдато я буду любителем, ветераном, а Копиевский будет где-то судить. И тогда я с ним по-другому поговорю".

"Суть в том, что лидер Шахтера наговорил в адрес арбитра киевского поединка Виктора Копиевского столько всякого разного, что здесь уже не работает никакая ссылка на послематчевые эмоции. Тем более она, эта ссылка, в любом случае ничтожна, потому что профессионалом нужно оставаться всегда. Благо разницу между профи и любителями сам Степаненко и подчеркнул", - написал Франков.

Журналист считает, что высказывание подобного характера является угрозой в адрес другого человека.

"Это не угроза? Это звучит выдержанно, толерантно, без перехода определенных рамок и нарушения писаных и неписаных правил? Не провожу параллелей с зарубежным футболом (хотя предположения, что произошло бы в аналогичной ситуации в Англии, у меня имеются), не отсылаю к историческим прецедентам с боксерами-любителями и т. д. и т. п. Просто жду вменяемого ответа от официального органа и предлагаю соответствующему ведомству под аббревиатурой КЭЧИ считать только что прочитанное официальным запросом - благо они обязаны так или иначе реагировать на сигналы СМИ", - добавил Франков.

Напомним, киевское Динамо в драматичном поединке обыграло дома донецкий Шахтер со счетом 2:1 и вышло в 1/4 финала Кубка Украины.