"Шахтер и Динамо позажирались": экс-игрок Карпат наехал на грандов

Кополовец наехал на Динамо и Шахтер / ФК Рух

Михаил Кополовец в интервью каналу Футбол 1 резко высказался в адрес Динамо и Шахтера и заявил, что клубы из низших дивизионов в будущем имеют шансы доминировать в украинском футболе.

"Нет ничего невозможного. Ингулец в прошлом сезоне играл в финале Кубка Украины. За такими командами, как мы и Ингулец, будущее. Потому что условные Шахтер и Динамо позажирались, а пацаны голые и босые хотят что-то доказать в этой жизни и в футболе", - сказал Кополовец.

Напомним, Минай впервые в истории пробился в четвертьфинал Кубка Украины, обыграв дома Львов. В главном противостоянии 1/8 финала киевское Динамо одолело донецкий Шахтер.