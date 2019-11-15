Украинский баскетболист сделал дабл-дабл в матче НБА

Алексей Лень оформил дабл-дабл в матче НБА / НБА

Украинский центровой Алексей Лень сделал дабл-дабл в матче НБА Финикс - Атланта. Однако, его команда уступила со счетом 128:112.

Баскетболист провел на паркете 25 минут, набрав за это время 21 очко, сделав 10 подборов и одну передачу.

В данный момент Атланта находится на 10 строчке в турнирной таблице Восточной конференции, которая не дает права сыграть в плей-офф.Следующий поединок команда проведет 17 ноября против Клипперс.

Напомним, футбольная сборная Украины одержала минимальную победу над Эстонией со счетом 1:0 в товарищеском матче.