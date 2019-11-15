Ярмоленко: Матч Сербия - Украина не будет для нас товарищеским

Андрей Ярмоленко заявил, что матч с Сербией не будет товарищеским для сборной Украины / УАФ

Андрей Ярмоленко в интервью Команда 1 отметил важность победы в товарищеском матче Украина - Эстония.

"Я считаю, что мы хорошо играли против организованной команды. Было нелегко, но закончилось все нормально. Хорошо, что Роман забил этот штрафной", - сказал Ярмоленко.

Также вингер отметил, что результат важен даже несмотря на статус товарищеского матча.

"Результат в любом матче важен, ведь пришел полный стадион не в лучшую погоду. Поэтому хотелось порадовать болельщиков и результатом и качеством игры. Этот поединок был особым моментом для Сергея Сидорчука, так как он из Запорожья. Всегда настраиваешься по-особому, когда приходят родственники, семьи", - добавил Андрей.

Кроме этого, Ярмоленко заверил, что сборная Украины серьезно отнесется к матчу с Сербией, хотя "сине-желтые" досрочно оформили путевку на Евро-2020, обыграв Португалию.

"Что касается матча с Сербией, то ни в коем случае, мы не смотрим на него, как на товарищеский. Хотя мы выполнили главную задачу, будем выходить на игру и выполнять тот план, который даст нам тренерский штаб. Когда надеваешь футболку национальной сборной не может быть товарищеских игр. Я думаю, что сегодня в этом все убедились. Ребята старались, бились, доказывали свое право играть в сборной", - отметил футболист.

Матч Сербия - Украина состоится 17 ноября на стадионе Райко Митича в Белграде. Начало в 16:00.