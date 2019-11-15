"Жена узнает твой секрет": звездный партнер Ярмоленко "вляпался" из-за неправильной парковки

Джек Уилшир "спалился" с подарком жене / PA

Папарацци раскрыли секрет Джека Уилшира его жене после того, как футболист припарковался в неположенном месте, сообщает The Sun.

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Полузащитник Вест Хэма, за который также выступает украинец Андрей Ярмоленко, приехал в ювелирный магазин Прагнелла в Mayfair и купил подарок супруге. Однако, он припарковался в неположенном месте, и его сняли папарацци вместе с подарком.

Ему выписали штраф в 130 фунтов, а жена Уилшира, которая увидела снимки, может быть счастлива заблаговременно.

Напомним, Манчестер Юнайтед пригласил в качестве ведущей на свой канал сексапильную модель нижнего белья.