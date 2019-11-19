Яремчук хочет встретиться с Россией в финале Евро-2020 / Павел Кубанов

Роман Яремчук рассказал, что хотел бы для сборной Украины проходимую группу, а также встретиться со сборной России в финале Евро-2020.

"Заработали важное очко, с хорошим настроением заканчиваем год. Мы не проиграли в отборе – это самое главное. Думаю, это очень важно – пробиться с первого места и быть в первой корзине. Хотел бы на Евро такую ​​группу, которую пройдем.

И с Россией в финале? И с Россией в финале", - сказал Яремчук в интервью программе Футбольный формат.

Напомним, Украина в последнем туре отбора Евро-2020 сыграла вничью с Сербией и завершила 2019-й год без поражений.

Россия также вышла в финальную часть чемпионата Европы, заняв вторую строчку в своей группе, уступив бельгийцам.

Последний раз матчи Украина - Россия были в отборочном цикле Евро-2000. В Киеве "сине-желтые" одержали победу со счетом 3:2, а в Москве Шевченко забил легендарный гол Филлимонову и помог вырвать ничью 1:1.