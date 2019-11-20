Уткин заявил, что его слова в адрес сборной Украины не были оскорбительными

Василий Уткин прокомментировал слова, сказанные Виктору Вацко / Lenta.ru

Василий Уткин в авторской программе Футбольный клуб заявил, что его слова о сборной Украины не были оскорбительными. Напомним, Уткин в ответ на Твит комментатора Виктора Вацко сказал: "Вы все получите прямо на поле, братцы".

"Как и любой украинец, я собираюсь болеть за свою команду, своей страны. Так что же вы, милые украинцы, обижаетесь на то, что я верю в свою команду и говорю вам: "Вы все получите прямо на поле" в ответ на ваш прекрасный троллинг, который вкратце можно обозначить: "Обтекайте, россияне, вас поставили на место", - сказал Уткин.

Также комментатор отметил, что у сборной Украины нет опыта подготовки к большим турнирам.

"Разумеется, нас поставили на место в субботу. Все воскресенье мы тщательно обтекали. Но это не отменяет, что мне очень хочется матча Россия - Украина на Евро. Я верю в победу. Украина - новая команда, она не показала умение готовиться к большим турнирам", - добавил Уткин.

Кроме того, он заявил, что сборная России лучше готова к Евро-2020, нежели сборная Украины.

"У Украины новый состав, новый тренер, ей не хватает опыта. Сборная России лучше готова к испытанию в плей-офф с соперником-неофитом. Вот это и позволяет мне рассчитывать, что вы получите свое на поле. Как же соскучился по нашим встречам на поле, милые мои украинцы", - сказал комментатор.

Напомним, Россия может потерять место на Евро-2020, а также на Олимпиаде и Паралимпиаде в Токио в случае дисквалификации РУСАДА.