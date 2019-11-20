Леброн Джеймс установил историческое достижение в НБА / SB Nation

Леброн Джеймс установил историческое достижение в НБА. Игрок ЛА Лейкерс стал первым, кто оформил трипл-дабл против каждой из 30 команд лиги.

Об этом сообщил ESPN Stats & Info. В последнем поединке Леброн набрал 25 очков, сделал 11 подборов и 10 передач в игре против Оклахомы, а Лос-Анджелес победил в напряженном матче со счетом 112:107.

Напомним, недавно украинский баскетболист Алексей Лень сделал дабл-дабл в матче НБА между Финиксом и Атлантой. Он набрал 21 очко, совершил 10 подборов и одну передачу. Но это не спасло его команду от поражения. Финик победил со счетом 128:112.