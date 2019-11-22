  1. Главная
  3. Спорт

Шахтер-Львов – 4-1: горняки победили в стартовом матче чемпионата Украины

22 ноября 2019, 21:35

Матч прошел без двух лидеров донецкой команды - дисквалифицированного Тайсона и травмированного Марлоса.

Команда Каштру берет очередные три очка / Фото: ФК Шахтер

В пятницу, 22-го ноября, прохошел матч пятнадцатого тура чемпионата Украины, в котором донецкий Шахтер принимал Львов и одержал разгромную победу со счетом 4-1.

 Харьков. ОСК Металлист

Главный арбитр: Дмитрий Кривушкин (Харьков)

Ассистенты: Валентин Куцев (Киев), Александр Корнийко (Миргород)

Шахтер - ФК Львов 4:1

Голы: Жуниор Мораес 11, Жуниор Мораес 53, Жуниор Мораес 77 (пен.), Алан Патрик 85 - Никита Татарков 25

Шахтер: Андрей Пятов, Сергей Кривцов, Тарас Степаненко (Дентиньо 46), Маркос Антонио (Майкон де Андраде 81), Жуниор Мораес, Тете, Евгений Коноплянка (Виктор Коваленко 71), Алан Патрик, Николай Матвиенко, Исмаили, Сергей Болбат

ФК Львов: Александр Бандура, Владислав Приймак, Шина (Филипе 86), Никита Татарков, Пернамбуко (Алваро 71), Игорь Гончар, Антон Братков, Сергей Борзенко, Мартан, Сабино, Педро (Ярослав Богунов 79)

Предупреждения: Тарас Степаненко 24, Жуниор Мораес 78, Алан Патрик 88 - Антон Братков 19, Александр Бандура 70, Сабино 76, Алваро 86

футбол Шахтер ФК Львов новости спорта
Сейчас вы просматриваете новость «Шахтер-Львов – 4-1: горняки победили в стартовом матче чемпионата Украины». Другие новости спорта читайте в разделе «Спорт». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

22:07
Трускавец-2: слуг народа снова соберут на обучение
22:02
Тайсон: Макгрегор никогда не победит Нурмагомедова
21:51
Труханов объяснил, зачем ему понадобились медпроцедуры: ЗОЖ виноват Видео
21:35
Шахтер-Львов – 4-1: горняки победили в стартовом матче чемпионата Украины
21:30
Перші Ластівки: 7 серия и 8 серия смотреть онлайн Видео
21:30
Топ-модель по-украински 3 сезон 13 выпуск: кто ушел смотреть онлайн 22-11-2019 Видео
21:18
Почему нельзя давать сдачу в руки и иные приметы, что не берут из рук
21:04
Моуриньо сообщил, где хочет завершить тренерскую карьеру
20:41
Авария танкера у берегов Одессы: тонны нефтепродуктов вылились в море Видео
20:37
New Year’s Eve Countdown Party: встреча Нового года в самом красивом отеле Киева новости компании
20:30
Трамп: Украину люблю, но денег не дам. А вот ЕС им помочь должна Видео
20:00
Суркис мог бросить Динамо при президентстве Порошенко
19:45
В РФ обвинения в краже унитазов опровергли с помощью монтажа – СМИ
19:40
ПСЖ готов предложить контракт Мбаппе на уровне Неймара
19:40
Зимний маникюр на короткие ногти: модный вязаный маникюр и нордические мотивы – 40 фото Фото
19:17
В Киеве "взлетели" тарифы на воду: известны цифры
19:14
УЕФА жестко наказал соперника Динамо накануне матча Лиги Европы
18:55
Топ модель по-украински 2019: смотреть онлайн 13 выпуск 3 сезон - 22-11-2019 Видео
18:45
Экс-наставник Металлиста и Днепра заявил о желании возобновить тренерскую карьеру
18:35
Мосийчук оскандалился с паспортом США Арахамии, сделанном в Фотошопе
18:32
У Зеленского объяснили, чем их власть отличается от эпохи Порошенко
18:19
"Захватить судно, России нужен толчок": Сеть взорвалась мемами об украденных унитазах
18:15
Легендарный тренер посоветовал игрокам заниматься сексом с минимумом усилий
18:02
Смертельный гаджет: юную школьницу убило током от смартфона
17:54
Клитина отрицает получение должности замминистра через постель
17:41
Манчестер Сити - Челси: где смотреть и прогнозы на главный матч евроуикенда
17:24
В Слуге народа рассказали, сколько раз нардепам совали взятки
17:23
Трамп обиделся на Йованович из-за фото в украинском посольстве
17:11
Опасный Северный поток-2: Гончарук обсудил с Ханом российский газопровод Видео
16:59
Окружение Роналду опровергло свадьбу с Джорджиной Родригес
16:50
Голубой маникюр – самый модный маникюр зима 2020: геометрия и свитер на ногтях - фото Фото Видео
16:35
В Италии футболиста отстранили от тренировок из-за секса в туалете
16:30
Новогодняя ночь в Queen Country Club: Концерт Гарика Кричевского новости компании
16:03
"Зебры на дереве, пытаются вы*бать": Новый клип Maruv сводит с ума зрителей Фото Видео
16:01
"Сексизм и хайп": скандальную замминистра инфраструктуры отправляют в отставку
15:58
Динамо ведет переговоры с бразильским грандом касательно своего игрока
15:50
"Не хочется в петушатню, крысы проголодались": Ляшко заклевали в Сети за поход на Майдан
15:38
Телеграм не работает 2019 – сбой в России, Украине и в мире
15:30
Свитолина хочет сыграть на Олимпиаде-2020
15:14
Между Турцией и Крымом возобновили паромное сообщение – росСМИ
15:00
Лидер сборной Украины снова забил эффектный гол за зарубежный клуб Видео
14:59
Идеальная ложь 2019: Агата Кристи умноженная на Рекса Стаута в квадрате Видео
14:57
Собственника "мертвого" VAB Банка Бахматюка объявили в розыск
14:43
"Не на Украине, а в Украине": Поклонская внезапно осмелела и наехала на россиян
14:40
Защитник Динамо получил обвинение в избиении двух девушек
14:36
В Одессе терпит крушение танкер Делфи: стало известно о судьбе экипажа Фото Видео
14:26
"Вы только вдумайтесь - 1 млрд": в мэрию Одессы пришли с обысками, Труханов госпитализирован
14:12
В МИД обвинили РФ: после возвращения кораблей не выполнила приказ трибунала
14:12
Легендарный Мейвезер анонсировал возобновление карьеры
13:56
Иракли Макацария создал благотворительный фонд для помощи беременным Фото
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять