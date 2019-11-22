Шахтер-Львов – 4-1: горняки победили в стартовом матче чемпионата Украины

Матч прошел без двух лидеров донецкой команды - дисквалифицированного Тайсона и травмированного Марлоса.
В пятницу, 22-го ноября, прохошел матч пятнадцатого тура чемпионата Украины, в котором донецкий Шахтер принимал Львов и одержал разгромную победу со счетом 4-1.
Харьков. ОСК Металлист
Главный арбитр: Дмитрий Кривушкин (Харьков)
Ассистенты: Валентин Куцев (Киев), Александр Корнийко (Миргород)
Шахтер - ФК Львов 4:1
Голы: Жуниор Мораес 11, Жуниор Мораес 53, Жуниор Мораес 77 (пен.), Алан Патрик 85 - Никита Татарков 25
Шахтер: Андрей Пятов, Сергей Кривцов, Тарас Степаненко (Дентиньо 46), Маркос Антонио (Майкон де Андраде 81), Жуниор Мораес, Тете, Евгений Коноплянка (Виктор Коваленко 71), Алан Патрик, Николай Матвиенко, Исмаили, Сергей Болбат
ФК Львов: Александр Бандура, Владислав Приймак, Шина (Филипе 86), Никита Татарков, Пернамбуко (Алваро 71), Игорь Гончар, Антон Братков, Сергей Борзенко, Мартан, Сабино, Педро (Ярослав Богунов 79)
Предупреждения: Тарас Степаненко 24, Жуниор Мораес 78, Алан Патрик 88 - Антон Братков 19, Александр Бандура 70, Сабино 76, Алваро 86