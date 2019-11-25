"Фанат мог выиграть 74 тысячи евро, но нам поставили пенальти": тренер Зари рассказал курьезную историю из Германии

тренер, Скрипник вспомнил забавную историю в Вердере / rbc.ua

Виктор Скрипник рассказал, как немецкий фанат поставил 5 евро и был близок к тому, чтобы выиграть 74 тысячи, однако экспрессу не суждено было зайти из-за пенальти в ворота Вердера на последних секундах матча.

"Был один случай в Германии. Пришел болельщик, сделал ставки. Все угадал. А мы проиграли Ингольштадту - на 94-й минуте нам забили с пенальти. А он на счет поставил. И все угадал. Но на Вердер поставил 0:0. Говорит, что потратил 5 евро, а мог выиграть 74 тысячи. Из-за какого-то пенальти не смог получить эту сумму", - сказал Скрипник программе Профутбол.

Украинец тренировал Вердер с 2014 по 2016 годы и едва не вывел команду в Лигу Европы в сезоне 2014/15. С лета этого года Скрипник возглавляет Зарю. После 15 туров луганчане занимают 3 строчку в турнирной таблице УПЛ, набрав 28 очков.

Напомним, киевское Динамо дома разгромило Мариуполь со счетом 3:0.