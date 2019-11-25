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Ребров готов вернуться в Динамо

25 ноября 2019, 13:35

Главный тренер Ференцвароша Сергей Ребров готов рассмотреть предложение киевского Динамо.

Сергей Ребров
Сергей Ребров готов вернуться в Динамо / ФК "Динамо"

Сергей Ребров заявил, что встреча с Игорем Суркисом летом 2019 года не касалась его возможного возвращения в Динамо, однако он открыт для предложения из Киева.

"Встреча с Суркисом летом 2019? Не хочу себе никаких вистов. Если поступит предложение от Динамо, подумаю об этом. Но я уважаю тех тренеров, которые в Динамо работают и отдают все. Это уже решение президента. Встречи были, но мы не обсуждали вопрос моего возвращения в Киев", - сказал Ребров программе Вацко Light.

Также наставник добавил, что у него нет никаких обид на киевский клуб. Ранее он заявил, что в Динамо разрушили вертикаль между основной и молодежными командами, которую он создал.

"На что у меня может быть обида на Динамо? Я наоборот благодарен Игорю Михайловичу и Григорию Михайловичу, что они дали мне шанс быть футболистом и тренером. Они дали шанс начать работать в Динамо. Есть рабочие моменты, президент решает политику клуба. У меня никаких обид на Динамо не было в те три года, когда работали вместе", - заявил тренер.

Сергей Ребров возглавлял Динамо с 2014 по 2017 годы, дважды выиграв УПЛ и выйдя в 1/8 финала Лиги чемпионов-2015/16.

В сезоне 2018/19 Ребров вместе с Ференцварошем стал чемпионом Венгрии, после этого впервые за 15 лет вывел команду в групповой этап еврокубков.

Сергей Ребров Игорь Суркис Динамо Киев Ференцварош
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