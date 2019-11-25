Тренер Динамо заявил, что УПЛ нужен VAR

Михайличенко считает, что в УПЛ нужно вводить систему VAR / фото: fcdynamo.kiev.ua

Алексей Михайличенко после победы Динамо над Мариуполем (3:0) заявил, что система VAR необходима в УПЛ.

"Я думаю, что в чемпионате Украины обязательно нужен VAR. Потому что многие судьи допускают невынужденные ошибки, которые могут повлиять на результат. Это практика всего мира. Пенальти, взятие ворот, красные карточки - это те моменты, которые влияют на игру. Чтобы в этих эпизодах лучше разбираться, нужна система VAR", - сказал Михайличенко в эфире программы Профутбол.

Сейчас видеоассистент рефери тестируют на матчах чемпионата Украины U-21 и U-19. Ранее сообщалось, что VAR в УПЛ будет с февраля следующего года.

Динамо после 15 туров занимает вторую строчку в турнирной таблице УПЛ, набрав 30 очков.