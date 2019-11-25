"Смеялась вся команда": Ребров вспомнил свое первое интервью в Англии

Сергей Ребров вспомнил свое первое интервью в Англии / Официальный сайт "Динамо"

Сергей Ребров рассказал, что когда он дал свое первое интервью на Туманном Альбионе на английском языке, над ним смеялась вся команда.

"Помню, когда дал первое интервью в Англии, смеялась вся команда. Стивен Карр сказал: "Пожалуйста, больше не ходи на ТВ, подучи немного английский". Потом действительно подучил немного", - сказал Ребров в интервью программе Вацко Light.

Также наставник дал совет по поводу изучения самого важного языка в мире.

"Главное - времена, прошедшее, будущее. Когда только приехал, просто лепил все фразы без изменений. В Англии клуб предоставлял учителя в первый год, я подучил язык", - добавил специалист.

Сергей Ребров выступал за Тоттенхэм с 2000 по 2002 год, а также за Вест Хэм с 2004 по 2005 годы.

Также наставник заявил, что готов рассмотреть вариант с возвращением в киевское Динамо, которое возглавлял с 2014 по 2017 годы.