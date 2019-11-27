"Жена испортила мою карьеру" - "Он заставлял меня родить детей": нешуточные семейные разборки Алиева и бывшей жены

Алиев и бывшая жена высказались по поводу своих отношений / Фейсбук Т.Алиевой

Александр Алиев и Татьяна Алиева в интервью программе ЖВЛ на 1+1 рассказали детали своих отношений.

Бывший футболист Динамо, рассказывая о скандале с женой, заявил, что его отец был прав по поводу супруги.

"У меня характер, как у отца. Даже мама говорит: "У тебя хуже характер". Да, я где-то сейчас страдаю из-за этого, но ты же меня этому учил. Мы с ним вообще не общались 2,5 года, моя жена его не устраивала, вообще полностью. Теперь я прекрасно понимаю, что он был прав", - сказал Алиев.

Также игрок добавил, что ему докладывали, когда она куда-то выезжала и заявил, что у него никогда не было любовниц.

"Когда моя жена выходила из подъезда, мне сразу докладывали, что она выехала. Я был в каком-то заведении, она туда приезжает, меня там уже нет.

У меня любовниц не было. Никогда. Я уходил от жены, она бежала за мной, начинала когтями, ногтями своими. Бывало, приходил на базу поцарапан, приходилось прятаться", - рассказал футболист.

По словам Алиева, из-за проблем дома у него начались проблемы и в футболе.

"Если у тебя дома порядок, значит, у тебя на работе будет порядок. У меня дома порядка не было, пошло и на работе. Конечно, начинал и чуть-чуть выпивать, все это выходило, выходило. Начал уже не в основе играть, потом даже в заявку не попадал, в аренду ушел. На этом карьера закрыта. Ну куда пойти?", - заявил игрок.

После этого он рассказал, что жена пообещала испортить ему карьеру и ей это удалось.

"Жена мне говорила: "Я тебе сделаю все, чтобы испортить твою карьеру". Этого она добилась", - сказал Алиев.

Сейчас пара поддерживает нормальные отношения ради детей.

"Мы договорились просто нормально общаться ради детей, чтобы они были в уюте, сыты, одеты - это для меня главное. Я был женат, мне там не понравилось, не интересно", - сообщил в конце Алиев.

Его бывшая супруга Татьяна, в свою очередь, рассказала, что Александр давил на нее с требованием родить детей.

"Он заставил и упросил меня, чтобы я родила ему дочку. С Темой (второй ребенок – прим. Главред) то же самое, были такие крики. Я забеременела рано после Алины (первый ребенок – прим. Главред), ей было 8 месяцев. Я уже подумывала о каких-то глупостях, а он сказал: "Не дай бог, Таня! Я тебя просто...", - рассказала женщина.

Она заявила, что Алиев отправлял за ней водителя, чтобы она не сделала аборт.

"За мной ездил водитель, чтобы я не поехала в больницу. Он так хотел этого ребенка. Он говорил: "Роди мне сына - и все", - добавила Татьяна.

По ее словам, мужа злило, когда она просила его побыть с ней.

"=Его очень злило, когда я говорила: "Не уходи, побудь со мной". Я его раздражала этим. Твой муж где-то ходит неделю, а ты придешь и скажешь: "Класс, любимый, привет. Я так тебя давно ждала"?", - заявила Алиева.

Она добавила, что мужчина не имеет права поднимать руку на женщину.

"Ни в каком состоянии - ни пьяный, ни трезвый - ты не имеешь права поднимать руку на женщину. Это априори. Отвернись и уйди. Ну пойди подерись с мужиками. Ну как можно мать твоих детей, жену?", - возмутилась бывшая жена футболиста.

В итоге, она приняла решение публично высказываться об их отношениях.

"Я поняла, что у меня есть дети. И если не дай бог он меня ударит в состоянии аффекта, я умру - мои дети никому не нужны. Я решила об этом говорить. В 2016-м он попросил у меня шанс наладить наши отношения, он как раз поехал в Казахстан", - сообщила женщина.

Помимо этого она заявила, что у Алиева была любовница и рассказала о телефонном разговоре с бывшим мужем девушки.

"Мне позвонил бывший муж его любовницы, который прекрасно мне все рассказал. Наверное, это была самая последняя точка кипения. Он мне где-то год не давал развода", - сказала Алиева.

После этого бывшая супруга Александра рассказала, что работала продавцом и сдала все свои украшения, чтобы обеспечить детей.

"То работала продавцом, то помогала показы. Сдала все свои украшения. Получается, то, что Саша подарил, забрал для детей. Тяжело было очень", - передала Татьяна.

И в конце, по словам экс-жены, Алиев сам попросил ее вернуться домой и они подписали мировую.

"Саша мне сам сказал, чтобы я вернулась домой с детьми, потому что у них есть дом. Мы составили мировую, слава богу, ее подписали. Он переписывает на детей, он по мере своих возможностей обеспечивает их. Говорит, что будет больше", - заявила Алиева.

Напомним, окружение форварда Ювентуса Криштиану Роналду опровергло свадьбу футболиста с Джорджиной Родригес.