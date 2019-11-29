Победитель Лиги чемпионов-2018/19 представил план реконструкции стадиона

Ливерпуль планирует реконструировать Энфилд Роуд / ФК Ливерпуль

Ливерпуль на своем официальном сайте опубликовал проект реконструкции домашнего стадиона Энфилд Роуд.

Новая вместимость будет составлять 61 тысячу зрителей. То есть, после реконструкции Энфилд Роуд принять на 7 тысяч больше, нежели сейчас. Также на сайте клуба опубликован дизайн обновленной арены.

Напомним, в прошлом сезоне Ливерпуль стал победителем розыгрыша Лиги чемпионов, обыграв в финале Тоттенхэм со счетом 2:0. Сейчас подопечные Юргена Клоппа лидируют в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 37 очков. Мерсисайдцы не становились чемпионом Англии с далекого 1990 года.

Ранее свою арену хотел реконструировать лондонский Челси, но планы были приостановлены из-за неблагоприятного инвестиционного климата.

Сегодня, 29 ноября, лондонский Арсенал официально уволил Унаи Эмери с поста главного тренера. Исполняющим обязанности наставника стал его экс-ассистент Фредди Юнгберг.