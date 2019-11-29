Победитель Лиги чемпионов-2018/19 представил план реконструкции стадиона

Ливерпуль планирует увеличить вместимость своего домашнего стадиона Энфилд Роуд
Ливерпуль на своем официальном сайте опубликовал проект реконструкции домашнего стадиона Энфилд Роуд.
Новая вместимость будет составлять 61 тысячу зрителей. То есть, после реконструкции Энфилд Роуд принять на 7 тысяч больше, нежели сейчас. Также на сайте клуба опубликован дизайн обновленной арены.
Напомним, в прошлом сезоне Ливерпуль стал победителем розыгрыша Лиги чемпионов, обыграв в финале Тоттенхэм со счетом 2:0. Сейчас подопечные Юргена Клоппа лидируют в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 37 очков. Мерсисайдцы не становились чемпионом Англии с далекого 1990 года.
Ранее свою арену хотел реконструировать лондонский Челси, но планы были приостановлены из-за неблагоприятного инвестиционного климата.
Сегодня, 29 ноября, лондонский Арсенал официально уволил Унаи Эмери с поста главного тренера. Исполняющим обязанности наставника стал его экс-ассистент Фредди Юнгберг.