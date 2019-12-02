"Шахтер предлагал за меня 10 млн евро и 5 игроков, Ярославский хотел 20 млн" - экс-звезда Металлиста

Жажа Коэльо мог перейти в Шахтер / ua-football

Жажа Коэльо вспомнил, как когда-то мог перейти в Милан и донецкий Шахтер.

"Мной как-то интересовался Милан, и президент выставил цену 20 млн. Тогда с Миланом не сложилось, но ценник был уже таким. Затем появился интерес от Шахтера. Горняки не захотели платить 20 млн, но предложили дать 10 млн и 5 своих игроков", - сказал Коэльо программе Профутбол.

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Однако на пути стал президент Металлиста Александр Ярославский, хотя сам хавбек был не против переезда в Донецк.

"Ярославский не согласился. Сказал, только 20 млн и отпустит в Шахтер. Я, конечно, не против был перейти в этот клуб. Но трансфер не состоялся", - добавил Жажа.

В конце футболист передал привет Ярославскому, Мирону Маркевичу и Евгению Красникову.

"Передаю привет и большую благодарность президенту Ярославскому, Мирону Маркевичу, Жене Красникову", - заявил игрок.

Сейчас он выступает в Корее за Соннам. В Металлисте Коэльо играл с 2008 по 2010 и с 2013 по 2014 годы. С харьковчанами трижды завоевывал бронзовые медали УПЛ и однажды дошел до 1\8 финала Кубка УЕФА, где уступил Динамо.