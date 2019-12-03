Чемпионы мира U-20 получат рекордные премиальные

Сборная Украины U-20 получит рекордные премиальные / УЕФА

Сборная Украины U-20 получит рекордные премиальные за победу на чемпионате мира-2019.

Об этом сообщил президент УАФ Андрей Павелко во время церемонии "Футбольные звезды Украины". Он назвал эту победу "вершиной текущего года".

"Вершиной текущего года стала грандиозная победа подопечных Александра Петракова на чемпионате мира U-20". - сказал Павелко.

Чиновник заявил, что 16 декабря состоится специальный ужин, на котором команде вручат премиальные.

"Приятно сообщить, что 16 декабря на специальном торжественном ужине чемпионы получат заслуженную награду - рекордные премиальные", - сообщил президент УАФ.

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Напомним, прошлым летом сборная Украины U-20 стала чемпионом мира, обыграв в финале Южную Корею со счетом 3:1. Перед этим в плей-офф подопечные Александра Петракова одолели Панаму, Колумбию и Италию.