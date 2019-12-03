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Лунин вошел в топ-5 лучших молодых игроков 2019 года - France Football

3 декабря 2019, 14:49

Голкипер Вальядолида Андрей Лунин стал одним из лучших игроков до 21 года по версии France Football.

Андрей Лунин
Андрей Лунин / France Football

Украинский вратарь Андрей Лунин вошел в пятерку лучших молодых футболистов 2019 года по версии издания France Football.

Награду Kopa получил защитник Ювентуса Маттейс де Лигт. Также в тройку вошли Джейдон Санчо (Боруссия Д) и Жоау Фелиш (Атлетико). Официальный сайт Вальядолида сообщил, что Лунин попал в топ-5.

Прошлым летом голкипер вместе со сборной Украины U-20 выиграл чемпионат мира в Польше, также вместе с национальной сборной пробился на Евро-2020, где подопечных Андрея Шевченко ожидают сборные Нидерландов и Австрии.

В августе Лунин перешел на правах аренды в Вальядолид, однако еще не сыграл ни одного матча за новую команду, проигрывая конкуренцию Масипу.

Напомним, обладателем "Золотого мяча" стал нападающий и капитан Барселоны Лионель Месси.

сборная Украины сборная Украины по футболу Андрей Лунин Вальядолид
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