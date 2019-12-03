Сборная Украины узнала потенциального спарринг-партнера перед Евро-2020

Сборная Украины может встретиться с Ирландией / Reuters

Сборная Украины может сыграть с Ирландией в Дублине 2 июня, незадолго до старта Евро-2020.

Как сообщает Sport Arena, УАФ ведет переговоры с ирландской федерацией касательно проведения товарищеского матча. Еще один спарринг перед чемпионатом Европы должен состояться 7 июня, однако пока соперник неизвестен. В марте подопечные Андрея Шевченко сыграют на выезде против Франции и Польши 27 и 30 марта соответственно.

Напомним, Дублин является одним из 12 городов, принимающих матчи Евро-2020. В частности, здесь пройдут поединки группы Е, где играют Испания, Польша, Швеция и победитель пути В Лиги наций (Босния, Северная Ирландия, Ирландия, Словакия).

Сборная Украины сыграет в группе С против Нидерландов, Австрии, а также Румынии или победителя пути D Лиги наций (Косово, Беларусь, Грузия, Северная Македония).

Финальная часть Евро-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля. Полуфиналы и финал будут в Лондоне на стадионе Уэмбли.